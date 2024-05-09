Europee, Corazza: (Parlamento Europeo): "Usa il tuo voto o altri lo faranno per te"

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2024 "Oggi al Campidoglio, un luogo carico di storia e simboli e dove sono stato firmati i Trattati di Roma, c'è stata l'apertura ufficiale della nostra campagna 'Usa il tuo voto o altri lo faranno per te'. Abbiamo scelto di farlo in forma di dialogo con i ragazzi che votavano per la prima volta. Abbiamo avuto, oltre agli interventi istituzionali del ministro Fitto e del Commissario Gentiloni, tanti testimoni di politiche importanti, dallo spazio, alla sostenibilità, alla banca di investimento. Essi hanno dialogato con i ragazzi, che spero abbiano oggi un motivo in più per andare a votare" lo ha detto il direttore della Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia Carlo Corazza, a margine dell'evento "Giornata dell'Europa" tenutosi presso l'Aula Giulio Cesare del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev