«210mila volte grazie!». Anche l’attrice sarda Caterina Murino festeggia lo straordinario traguardo raggiunto dalla raccolta firme a favore della legge di iniziativa popolare Pratobello 24 contro la speculazione energetica in Sardegna.

Lo ha fatto con un video postato sul suo account Instagram, accompagnato dalla didascalia «Nessuno tocchi la Sardegna!» e dall’appello a tutti i suoi conterranei a partecipare numerosi alla mobilitazione, prevista mercoledì mattina a Cagliari, per consegnare le firme raccolte in tutta l’Isola in Consiglio regionale.

