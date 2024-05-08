Continuità territoriale, il nuovo bando divide i poli. Il centrodestra: «Falsa partenza»

«Se il buongiorno si vede dal mattino, siamo pronti ad un'opposizione durissima sul tema della Continuità Territoriale». Il vicepresidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale, Franco Mula, non usa giri di parole per commentare il nuovo bando della Giunta Todde.

L'avviso è simile al precedente, ma si caratterizza con meno risorse e con tutte le criticità emerse nel precedente bando. «Un atteggiamento inspiegabile», aggiunge ancora Mula. La maggioranza, invece, difende la Giunta: «C'era la necessità di pubblicare il bando al più presto, visto che devono passare per legge sei mesi- precisa il Presidente della Commissione Trasporti, Roberto Li Gioi- è chiaro che, nel prossimo futuro, saranno fondamentali le trattative con lo Stato e la Commissione Europea».

Gli intervistati sono: Franco Mula vicepresidente Commissione Trasporti Consiglio Regionale; Roberto Li Gioi Presidente Commissione Trasporti Consiglio Regionale