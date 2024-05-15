Cagliari, paura in via Biasi: il braccio della gru oscilla, danni a un palazzo

Alla fine, giusto un po' di paura, meglio allontanarsi comunque dall'edicola. Poco distante, ben visibile dalla strada, il braccio di una gru che oscillava, causando lievi danni alla parte esterna di un palazzo. È successo questa mattina in un cantiere di via Biasi a Cagliari.

«Per fortuna nessuno si è fatto nulla», dicono sottovoce gli operai che lavorano a un altro cantiere accanto. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di cagliari per mettere in sicurezza la zona. Il braccio che è sfuggito al controllo è stato bloccato e portato a terra. «Vedevo il braccio della gru oscillare».

Tra i testimoni anche Marco Piredda, che si trovava nella sua edicola, nella stessa via. Neppure il tempo di chiedersi cosa stesse accadendo, si è subito allontanato: «Per fortuna nessuno si è fatto male».