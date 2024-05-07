Cagliari, incidenti stradali: troppi morti. «La vita è una, proteggetela»

Incidenti stradali in aumento, compresi purtroppo quelli mortali. Per questo informazione e prevenzione diventano fondamentali soprattutto con messaggi diretti ai ragazzi e giovani.

Così alla Fiera di Cagliari si è svolto l’evento “A Spasso in sicurezza” organizzato dal compartimento della Polizia Stradale della Sardegna alla presenza di 800 studenti di diverse scuole sarde. “La vita è una. Proteggetela e difendetela”, sono state le parole di Omar Zaher papà di Najibe, nel ricordare la figlia vittima dell’incidente stradale del 10 settembre in viale Marconi.

«Quando bevete, o siete stanchi non guidate ma chiamate i vostri genitori o usate mezzi pubblici». Un messaggio forte insieme a quello di esperti, istituzioni e agenti che lavorano in questo settore. «Perché la vita va protetta», ha spiegato Giovanni Marziano, dirigente regionale della Polizia Stradale. «Purtroppo gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nelle nuove generazioni», ha ribadito Filiberto Mastrapasqua, direttore nazionale del servizio di Polizia Stradale.