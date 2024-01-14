Biden difende i raid in Yemen: "Non serve l'ok del Congresso"
Si alza la tensione tra Joe Biden e i democratici al Congresso dopo il raid ordinato giovedì dal presidente americano contro i ribelli Houthi dello Yemen al quale ne sono seguiti almeno altri due.
Alcuni deputati del suo partito, ma anche qualche repubblicano, hanno accusato il commander in chief di aver violato la Costituzione senza chiedere prima l'autorizzazione di Capitol Hill, mentre Biden difende la sua scelta e annuncia di aver mandato un avvertimento all'Iran sul rischio di escalation del conflitto in Medio Oriente.
(Unioneonline/D)