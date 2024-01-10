Attal, il neo premier francese sceglie la cucina sarda

“L’irresistibile ascesa del buon allievo di Macron”, scrive Le Figaro sul traguardo raggiunto dal 34enne Gabriel Attal, il più giovane primo ministro della storia della Francia repubblicana.

Ieri, martedì 9 gennaio, in una Parigi investita dal ciclone artico, con temperature sotto lo zero, l’investitura ufficiale: all’Hotel de Matignon il passaggio di consegne con l’uscente Elisabeth Borne.

C’è un dettaglio che riguarda il pioniere del macronismo, così lo definiscono i giornali. Attal ama i piatti della cucina sarda (spaghetti alla bottarga e non solo) proposti da Fulvio Trogu, originario di Dolianova, da 40 anni nella capitale francese, titolare di un ristorante nel cuore del Marais (Rue de Poitou), di cui Attal è assiduo frequentatore.

Nel suo locale il ristoratore sardo ospita tante stelle del cinema (di recente anche Pierfrancesco Favino), politici, scrittori e musicisti. Anche il regista Bertrand Tavernier e il compositore di Francis Lai (origini sarde, radici a Ozieri), vincitore del premio Oscar per le musiche del film “Love story”, sono state presenze abituali nella sala di Fulvio Trogu. Nel video un recente incontro tra il primo ministro francese Gabriel Attal e Fulvio Trogu.