Assalto eolico, sardi uniti contro gli speculatori: "Piani da correggere"

Il piano paesaggistico regionale ha ribaltato la visione urbanistica della ‘’zonizzazione’’ per affermare quella della continuità del paesaggio, con tutti i suoi valori, biodiversità compresa.

Per Maria Antonietta Mongiu, presidente del comitato scientifico per l’Insularità, è arrivato il momento di mettere tutti d’accordo e integrare il piano esistente ‘’costiero’’. ‘Bisogna correggerne alcune rigidità – rileva Mongiu - per estenderlo alle zone interne. Così sarà possibile bloccare anche gli interventi già autorizzati per pale eoliche e pannelli fotovoltaici’’.

Ecco un passaggio dell’intervento di Maria Antonietta Mongiu a Radar, su Videolina.

Nicola Scano