Almeno 48 morti per il sisma in Giappone, revocato l'allarme tsunami

Almeno 48 persone sono morte nel potente terremoto che ha colpito la penisola di Noto e le aree circostanti nel Giappone centrale il giorno di Capodanno, secondo quanto confermato questa mattina dalle autorità locali, mentre continuano ad arrivare segnalazioni di danni e richieste di intervento dei soccorritori per trovare eventuali sopravvissuti tra le macerie degli edifici crollati.

Il terremoto ha causato ingenti danni strutturali e incendi nella città di Wajima, nella prefettura di Ishikawa. Continue le scosse di assestamento, alcune delle quali di magnitudine elevata, con le macerie sulle strade che stanno ostacolando le operazioni di soccorso.

(Unioneonline/v.l.)