VaiOnline
Piazza del Carmine.
12 gennaio 2026 alle 00:16

Zona rossa e controlli: sei uomini allontanati per bivacco e molestie  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è chi, identificato e allontanato mentre si trovava all’interno dalla zona rossa, ha cambiato zona e chi, dopo un po’, è ritornato venendo denunciato. Non solo: due persone sono state trovate all’interno di un cortile privato mentre bivaccavano. Sono gli esiti dei controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale in piazza del Carmine, via Sassari, piazza Matteotti e viale la Plaia tra sabato e ieri mattina all’alba nell’area a tutela rinforzata, in vigore fino al 28 febbraio come disposto dalla Prefettura.

In azione i militari delle stazioni e del nucleo radiomobile della compagnia per un servizio specifico in una zona spesso, nel passato, interessate da episodi di degrado e microcriminalità. Durante i controlli, i carabinieri hanno identificato una trentina di persone. Sei quelle allontanate per i loro precedenti o perché creavano disturbo alle altre persone presenti o alle attività commerciali. Sono stati così mandati via dalla zona rossa sei cittadini stranieri, tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine, due dei quali senza fissa dimora. Un cittadino senegalese è stato poi denunciato perché nonostante il provvedimento di allontanamento si è ripresentato in una delle vie a tutela rinforzata. Segnalazione anche per altri due stranieri (tunisini) perché trovati all’interno di una proprietà privata, davanti a una casa, usata come bivacco. Uno dei due aveva anche alcune dosi di hascisc ed è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 