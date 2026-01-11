Zona rossa e controlli: sei uomini allontanati per bivacco e molestie  

C’è chi, identificato e allontanato mentre si trovava all’interno dalla zona rossa, ha cambiato zona e chi, dopo un po’, è ritornato venendo denunciato. Non solo: due persone sono state trovate all’interno di un cortile privato mentre bivaccavano. Sono gli esiti dei controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale in piazza del Carmine, via Sassari, piazza Matteotti e viale la Plaia tra sabato e ieri mattina all’alba nell’area a tutela rinforzata, in vigore fino al 28 febbraio come disposto dalla Prefettura.

In azione i militari delle stazioni e del nucleo radiomobile della compagnia per un servizio specifico in una zona spesso, nel passato, interessate da episodi di degrado e microcriminalità. Durante i controlli, i carabinieri hanno identificato una trentina di persone. Sei quelle allontanate per i loro precedenti o perché creavano disturbo alle altre persone presenti o alle attività commerciali. Sono stati così mandati via dalla zona rossa sei cittadini stranieri, tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine, due dei quali senza fissa dimora. Un cittadino senegalese è stato poi denunciato perché nonostante il provvedimento di allontanamento si è ripresentato in una delle vie a tutela rinforzata. Segnalazione anche per altri due stranieri (tunisini) perché trovati all’interno di una proprietà privata, davanti a una casa, usata come bivacco. Uno dei due aveva anche alcune dosi di hascisc ed è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. (m. v.)

