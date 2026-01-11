«Mi aspetto una richiesta di rinvio» 

Milano. Andrea Sempio, il 37enne indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa a Garlasco il 13 agosto 2007, si aspetta una richiesta di rinvio a giudizio a suo carico. Lo ha dichiarato ieri alla trasmissione Verissimo su Canale 5, dove è stato intervistato: «Ci aspettiamo di arrivare a un’udienza preliminare», ha detto. «Vediamo poi in udienza preliminare, puntiamo ovviamente al proscioglimento. Non ci sembra ci siano elementi per andare avanti al processo».

Intanto, sempre in tv, a Le Iene, due nuovi “testimoni”, che non si conoscono tra loro avrebbero raccontato versioni simili di fatti accaduti il 13 agosto 2007, il giorno del delitto. Testimonianze mai raccolte prima, ma che non preoccupano Sempio, indagato per l’omicidio per la terza volta. «Questa è la volta più difficile – ha detto – e spero sia l’ultima». ha definito il 2025 «l’anno più difficile», sostenendo che «si sono create le tifoserie e c’è una parte che ce l’ha con me. Sono un colpevole desiderato. C'è gente che vuole festeggiare una mia condanna».

