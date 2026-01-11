Brutale aggressione, 57enne grave 

Roma. Accerchiato e massacrato di botte a pochi metri dall’ingresso della stazione Termini, il principale scalo ferroviario della capitale. Vittima dell’aggressione un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Il pestaggio si è consumato nella tarda serata di sabato in via Giolitti ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza: si vedrebbe un gruppo di 7/8 persone avvicinarsi al 57enne e colpirlo ripetutamente, soprattutto al volto, prima di dileguarsi.

Il blitz

Un’azione brutale, per cui la polizia ha già fermato due dei presunti responsabili. E la violenza è andata in scena anche un'ora più tardi a pochi metri di distanza, nella vicina via Manin. Questa volta ad avere la peggio è stato un giovane rider in bicicletta, un ventitreenne di origini tunisine. Anche lui è stato picchiato da più persone, ma fortunatamente non è grave.

Nell’area è subito scattato un maxi blitz per individuare gli aggressori e stabilire eventuali collegamenti tra i due episodi. Decine le persone controllate nella notte dagli agenti della Polfer, della Squadra Mobile e del commissario Viminale. In supporto sono arrivati anche i colleghi del Reparto Mobile. Sono state vagliate attentamente le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, e dopo qualche ora sono arrivati i primi quattro fermi.

Gli arresti

Per il pestaggio del funzionario ministeriale sono stati fermati un giovane tunisino di 20 anni, con precedenti per rissa e droga, e un 18enne egiziano anche lui con precedenti alle spalle per rapina, ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere, e già colpito da provvedimento di espulsione a inizio gennaio perché irregolare in Italia. Di origine tunisina anche i due giovani accusati di aver aggredito il rider: uno ha 22 anni e l’altro 18, è senza fissa dimora e irregolare. Per l'aggressione del funzionario ministeriale si tenderebbe a escludere la rapina finita male. In un video si vedrebbero 7-8 persone dirigersi verso di lui e colpirlo immediatamente. L'uomo, lasciato sull'asfalto in gravissime condizioni, è stato soccorso dal 118 e trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso. È ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata e intubato. Ha riportato traumi e fratture soprattutto al volto.

