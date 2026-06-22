Zio Raffaele Arca festeggia 102 anni 

Centodue anni di storia, ricordi e vita vissuta. È il traguardo straordinario tagliato da Raffaele Arca, che ha spento 102 candeline circondato dall'affetto di familiari, parenti ed amici. Accanto a lui la moglie, Gonaria Serra, compagna di una vita con la quale ha costruito una famiglia numerosa: cinque figli, e poi nipoti, pronipoti. Zio Raffaele oggi è anche trisnonno, patriarca di quattro generazioni che lo festeggiano con orgoglio. L'Amministrazione comunale, per volere del sindaco Gianluigi Mastinu, ha voluto rendere omaggio «A zio Raffaele Arca, affinché gli giungano i più sinceri auguri dell'Amministrazione e della nostra comunità per questo straordinario traguardo. Con affetto e stima gli auguriamo di trascorrere una splendida giornata circondata dall'amore della sua famiglia e dei suoi cari. Felice compleanno. Nei prossimi giorni – aggiunge il sindaco - andremo a trovarlo personalmente per portargli il saluto di tutta Tresnuraghes».

Tra lavoro, famiglia e comunità, i 102 anni di zio Raffaele sono il racconto vivo di un secolo di Planargia. Un esempio di longevità che parla di radici forti, di terra e di legami che resistono al tempo. ( s. c. )

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