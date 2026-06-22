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Genova.
23 giugno 2026 alle 00:23

Il ragazzo del video lascia l’Italia«Fallito il piano per la bella vita»  

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Genova. L’ha rifatto. Il ragazzino del video choc girato mentre Sofia Barberi e l’amica Elena B. erano ancora sull’asfalto dopo l'impatto del loro motorino contro la Cinquecento di una ragazza neopatentata. Il giovane, che aveva chiesto scusa, ha girato un altro video mentre all’aeroporto di Malpensa sale su un aereo che lo porterà all’estero. Visto il clima d’odio che si respira nei suoi confronti, ha pensato bene di lasciare l’Italia. E a chi lo conosce lascia un altro video registrato con leggerezza, con il sorriso ben stampato in faccia e con quel tono irridente che aveva la sera dell’incidente. «Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, porca p... Vabbeh oh, remigrazione. Re-mi-gra-zio-ne» ripete ridendo, citando la parola d'ordine del generale Vannacci. Ride e si lamenta: «E vabbeh oh... mi ha rovinato la vita questo incidente, mi tocca cambiare tutto quanto... casa... porca putt... meno male che la prendo sul ridere sennò qua... Re-mi-gra-zio-ne». E continua così, ridendo, fin sulla scaletta dell’aereo low cost che lo aiuterà ad andarsene dall’Italia. Pare che si sia diretto verso l'Olanda, dove potrebbe avere dei familiari, o anche in Portogallo: è lui stesso che lo dice rispondendo a uno dei tanti commenti pieni di insulti postati sotto il suo primo video: «Ve la siete girata come volete, un saluto dal Portogallo».

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