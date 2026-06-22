Morì soffocata, 10 anni al partner 

Milano. È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniec, 43enne camionista polacco imputato della morte della compagna Hanna Herasimchyk, 46, ex ballerina bielorussa il cui corpo fu trovato il 13 giugno 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana. A fine febbraio Daniec era stato scarcerato e messo ai domiciliari, dopo che nel dicembre di due anni fa era stato arrestato con l’accusa di aver soffocato la compagna. Una perizia aveva indicato come causa della morte la miocardite di cui soffriva la donna.

La Corte d’appello ha accolto l’impianto accusatorio. Il Pm aveva chiesto 12 anni per omicidio preterintenzionale, spiegando che «non ci sono elementi per sostenere oltre ogni ragionevole dubbio» il dolo nell’omicidio, e l’azione dell’uomo sarebbe andata «oltre le intenzioni».

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