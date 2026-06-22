VaiOnline
Milano
23 giugno 2026 alle 00:23

Morì soffocata, 10 anni al partner 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniec, 43enne camionista polacco imputato della morte della compagna Hanna Herasimchyk, 46, ex ballerina bielorussa il cui corpo fu trovato il 13 giugno 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana. A fine febbraio Daniec era stato scarcerato e messo ai domiciliari, dopo che nel dicembre di due anni fa era stato arrestato con l’accusa di aver soffocato la compagna. Una perizia aveva indicato come causa della morte la miocardite di cui soffriva la donna.

La Corte d’appello ha accolto l’impianto accusatorio. Il Pm aveva chiesto 12 anni per omicidio preterintenzionale, spiegando che «non ci sono elementi per sostenere oltre ogni ragionevole dubbio» il dolo nell’omicidio, e l’azione dell’uomo sarebbe andata «oltre le intenzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta: «La procedura rispetta i criteri nazionali». Sui portali regionali nessuna informazione sui nuovi servizi

L’ospedale di comunità è un cantiere

Al Marino di Cagliari transenne e ponteggi: per i 40 posti letto c’è da attendere 
Alessandra Ragas
Il ballottaggio

Ribaltone a Tempio: Gianna Masu straccia l’uscente Addis

Una donna guiderà il Comune per la prima volta Già montano le polemiche sui voti di Biancareddu 
Andrea Busia
L’emergenza

Monastir, migranti in fuga dal Cpa diventato Hotspot «Una situazione esplosiva»

I sindacati di polizia: scappano prima ancora dell’identificazione 
Luigi Almiento
Sulmona

Sorelle scomparse: una videochiamata incastra la mamma

In carcere con il compagno e il nonno Il sequestro era pianificato da tempo 
Il caso

«Lo scontro non rovini i rapporti con gli Usa»

Il governo italiano abbassa i toni. Nuovo attacco di Trump: «Deluso dalla Nato» 