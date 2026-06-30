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Marina e Castello.
01 luglio 2026 alle 00:36

Zedda premia tre cittadini coraggiosi 

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Tre cittadini premiati per atti di coraggio e senso civico. Con questa cerimonia, proposta dal consigliere di opposizione Roberto Mura (Alleanza Sardegna), il sindaco Massimo Zedda e presidente Marco Benucci hanno aperto il Consiglio comunale di ieri.

Il primo riconoscimento è stato assegnato a Roberto Mamia, intervenuto mentre si propagava un incendio all'ingresso della moschea di via Del Collegio. Il suo gesto è stato un esempio di coraggio e generosità. Altri due cittadini, Sebastiano Curreli e Sergio Palmas, sono stati premiati per aver aiutato nelle operazioni di spegnimento di un incendio in un appartamento di via Canelles. Entrambi si sono attivati per soccorrere le persone, dimostrando responsabilità verso gli altri.

Le pergamene consegnate a Palazzo Bacaredda, sono un segno di gratitudine dell'amministrazione comunale. «Episodi di incendio diversi tra loro ma accomunati dai gravi danni che avrebbero potuto causare a persone e abitazioni», ha sottolineato Zedda.

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