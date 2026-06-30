Ma l’Europa boccheggia: vertice tra gli Stati Turista muore a Stintino 

L'ondata eccezionale di calore che ha attanagliato l'Italia e l'Europa sta per finire, per via dell'arrivo sul nostro Paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo e afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul territorio nazionale: secondo l'Oms Europa si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore. Ma il ministero della Salute replica: «A noi attualmente non risultano questi decessi».

Nell’Isola

Ieri, tra l’altro, a Stintino un’anziana turista è morta in spiaggia nel pomeriggio, e l’afa potrebbe aver avuto un ruolo. È successo in località Le Tonnare: la vittima è un’italiana di 84 anni, che stava facendo il bagno a pochi metri dalla battigia ed è stata colta da un malore, senza riuscire a rientrare a riva. Gli altri bagnanti e l'addetto al salvataggio della spiaggia l'hanno soccorsa, riportata sull'arenile e per diversi minuti hanno praticato il massaggio cardiaco per cercare di rianimarla, nell’attesa dell'arrivo degli operatori del 118. I medici hanno tentato di tenerla in vita, sul posto è arrivato anche l'elicottero di Areus che ha trasportato la donna all'ospedale di Sassari, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

Che i vari malori da spiaggia siano o no da attribuire alle temperature eccessive, in ogni caso l'attenzione resta alta e domani, al ministero, si riunirà una nuova cabina di regia sull'emergenza caldo alla quale sarà presente il ministro della Salute Orazio Schillaci. Lunedì si terrà invece una riunione d'emergenza con tutti gli Stati Ue, a cui dovrebbe partecipare anche l’Organizzazione mondiale della sanità. Con l’Oms però resta appunto una divergenza legata all’incidenza del caldo sui decessi registrati negli ultimi giorni. Sembra comunque più evidente che il caldo abbia contribuito a uccidere un bracciante deceduto nei campi del Mantovano mentre raccoglieva angurie, un altro operaio deceduto nel Padovano, un 75enne morto a Bari probabilmente per il caldo mentre faceva jogging e un altro operaio morto ieri nel Trevigiano e il cui decesso, al termine del turno di lavoro, secondo i sindacati sarebbe da collegare appunto alle eccessive temperature.

Situazione critica

Sempre dall’Oms sezione Europa arriva un quadro molto preoccupante dell'emergenza: «In tutta Europa, in questo momento, i pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record», afferma il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Henri Kluge. L'Oms avverte che si tratta ormai di una corsa contro il tempo, poichè l'Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, e le ondate di calore non sono più eventi eccezionali e isolati.

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