VaiOnline
Crisi nella chiesa
01 luglio 2026 alle 00:37

L’appello di Leone: «Evitate lo scisma» 

«Non ordinate i vescovi». La replica dei lefebvriani: «Vogliamo la benedizione» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vaticano. «Vi prego con il cuore, tornate indietro, lacerare la tunica senza cuciture di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori». È un tono drammatico quello che caratterizza la lettera che papa Leone ha inviato al superiore della Fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare, con un ultimissimo appello, i “ribelli” tradizionalisti a recedere dalle quattro consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio, in programma oggi a Econe, in Svizzera.

E ha in effetti la portata di una ferita storica l’atto che i lefebvriani, tra vesti lunghissime e guanti rossi, si apprestano a compiere in sfregio all’ortodossia e al programma stesso del pontificato di Leone, che fin dal primo giorno ha voluto dedicarlo all’unità di tutti i cristiani.

L’ultima chance

In un ultimo tentativo, Prevost tende la mano. «Colmo di affetto cristiano – scrive nella missiva datata 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo ma diffusa ieri –, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi! Vi esorto a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l’atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione». «La Chiesa è disponibile – è quindi la sua apertura – a un percorso di dialogo e di intesa».

La replica

Ma in serata i lefebvriani rispondono: «Paradossalmente ci sembra proprio di dovere fare tutto il possibile per cucire la tunica di Cristo, lacerata da forze e pressioni incompatibili con un autentico spirito cattolico. Chiediamo semplicemente di considerare l’autenticità di questa intenzione prima di prendere una decisione in merito al Fraternità sacerdotale. Non è troppo tardi. Lungi da noi l’idea di separarci dalla Chiesa romana; al contrario desideriamo servirla in modo straordinario». E aggiungono: «Le chiediamo gentilmente di darci la benedizione». A scavare un fossato tra i seguaci di Marcel Lefebvre, vescovo anti-Concilio scomunicato da san Giovanni Paolo II e la Chiesa di Roma c’è però sempre il nodo della mancata accettazione del Vaticano II con le sue riforme: dall’ecumenismo, all’apertura ai laici, alla celebrazione della messa nelle lingue “volgari” e non in latino. La Fsspx già da ieri ha dato il via a una tre giorni di messe e celebrazioni che culmineranno questa mattina nella ordinazione di quattro vescovi: due francesi, uno svizzero e un americano, alla possibile presenza anche di esponenti di forze politiche di estrema destra come Forza nuova e Mario Borghezio di Futuro nazionale.

Il 13 maggio scorso il dicastero vaticano competente, aveva già lanciato un ultimatum ai lefebvriani: «Le ordinazioni episcopali non hanno il corrispondente mandato pontificio – aveva detto il prefetto, il teologo Victor Manuel Fernandez –. Questo gesto costituirà un atto scismatico». Parole, come quelle del Papa, apparentemente pronunciate invano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta/1.

Metro Cagliari, indietro tutta

Il Comune cambia idea: no ai binari per il Poetto, meglio i bus 
l Madeddu
Il paradosso delle rinnovabili: «Chi ha gli impianti incassa sulla produzione e non sui consumi»

Eolico, l’assalto pesa in bolletta: «Aumenti per 80 milioni annui»

L’esperto: «In Sardegna possibile surplus da 10mila gigawattora, per esportare quell’energia il Tyrrhenian link non serve a niente» 
Alessandra Carta
Meteo

Sardegna, dopo l’afa i nubifragi

Pioggia, grandine e una tromba d’aria devastano la Trexenta 
Andrea Manunza
Lo scontro

Cancellata la delibera su Cala Finanza

«Venute meno le condizioni». Adesso si apre la questione Zes 
Andrea Busia
Scaduti ieri i

Via i gettonisti, in campo 93 sostituti

Pronto soccorso, albo regionale a disposizione delle Asl per colmare i vuoti di organico 
Marco Noce