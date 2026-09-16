Zé Pedro tiene duro Nzola accelera e spera in una convocazione 

Alla ricerca dell’undici ideale per superare anche l’ostacolo friulano. Ieri mattina ad Asseminello, nuova tappa di avvicinamento al match di sabato pomeriggio con l’Udinese per il Cagliari, reduce dall’impresa di Bergamo. Squadra che ne vince addirittura due di fila in teoria non si cambia, qualcosa, però, potrebbe toccarla l’allenatore Pisacane complici anche le caratteristiche dell’avversario.

Il punto

Tutti in campo eccetto Felici, rientrato a casa dopo l’intervento al crociato in attesa di iniziare la fase di riabilitazione. Si è allenato regolarmente col gruppo Zé Pedro nonostante una vistosa fasciatura alla mano per il pestone preso accidentalmente da Adopo nel corso del match con l’Atalanta (gli accertamenti clinici ai quali si è sottoposto hanno escluso da subito fratture). Continuano a svolgere un lavoro specifico – in parte col gruppo – quei giocatori ancora alla ricerca di una condizione atletica ottimale – su tutti Nzola e Massolin – avendo, di fatto, cominciato la preparazione nel momento in cui sono sbarcati nell’Isola. In occasione della trasferta friulana potrebbe arrivare la prima convocazione in rossoblù per l’attaccante angolano.

Ogni giorno un passo in più per Trepy, che sfrutterà la maxi sosta per mettersi al passo dei compagni. Tempi più lunghi per Idrissi, che sta pian piano ritrovando la confidenza col campo dopo il lungo stop per la rottura del crociato. Per tutti l’appuntamento oggi al Crai Sport Center di Assemini è al mattino.

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