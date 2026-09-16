Porto Torres-Cagliari, 400 chilometri in bici per aiutare chi soffre  

Prima era un semplice divertimento. Fino a qualche anno fa organizzavano gite in bici macinando chilometri e chilometri per collezionare ricordi, per ammirare paesaggi unici, per postare sui social tramonti mozzafiato.

Poi però hanno pensato che la loro fatica sui pedali poteva servire per aiutare chi lotta nei letti degli ospedali.

In bici contro il cancro

Fabio Bruni, Alessio Ghini e Gabriele Bellomi, tre amici di Pavia, 26 anni ognuno, stanno per toccare nuovamente terra sarda. Sono pronti a ripetere nell’Isola “Pedalando per bene”, l’iniziativa benefica ideata da loro per contribuire alla ricerca contro il cancro. Lo scorso anno hanno percorso in bici la costa est, da Olbia a Cagliari: in tutto 470 chilometri affrontati con l’idea di raccogliere un euro per ogni chilometro percorso. In realtà erano riusciti a racimolare circa duemila euro. Questa volta la missione è quella di attraversare la costa ovest, da Porto Torres a Cagliari, passando da Alghero, Oristano e Buggerru. Magari riuscendo a raccogliere qualche soldo in più.

La missione

“Pedalando per bene” è iniziata nel 2021. Alessio Ghini aveva detto che se l’Italia avesse vinto gli Europei di calcio sarebbe andato in bici fino a Coverciano. E così è stato. Aveva portato con sé anche l’amico Fabio Bruni. Dall’avventura successiva si era aggiunto Gabriele Bellomi e insieme i tre sono stati a Gorizia e a Ventimiglia partendo da Pavia. Poi a Roma partendo da La Spezia. Lo scorso anno la Sardegna, a maggio 2026 il Cammino di Santiago e ora ancora l’Isola.

«Partiremo in bici da Genova e arriveremo in Sardegna in nave il 18 settembre, sbarcheremo a Porto Torres – racconta Alessio Ghini, uno dei tre amici – mentre l’arrivo a Cagliari è previsto per lunedì 21. Come sempre, la sveglia ogni giorno suonerà presto. Partiremo intorno alle 7 del mattino per poi fermarci a pranzo. Poi ogni giorno decideremo dove dormire. Il piano prevede circa 400 chilometri in quattro giorni, con tappe intermedie nelle varie città. Durante tutto il nostro viaggio pubblicheremo sui social foto e video. Un modo per raggiungere più donatori possibili. Sarà una sorta di diario di tre amici che amano la bici e vogliono aiutare il prossimo. Ci tengo a precisare, infatti – spiega Alessio, sorridendo – che non siamo dei ciclisti professionisti. Ma semplici amatori delle due ruote. Questa volta ci piacerebbe raccogliere almeno 4 mila euro, se poi saranno di più sarebbe veramente bellissimo. Le donazioni arriveranno direttamente all’Ail di Cagliari».

Per i tre amici il tempo di allenarsi per questa nuova avventura è stato poco a causa del loro lavoro: «Ma vincerà la voglia e l’entusiasmo di portare avanti questa missione», dicono.

Come donare

Per donare è semplice: «Basta collegarsi alla pagina “Pedalando per bene” su Instagram e TikTok – spiega Alessio – lì è possibile trovare tutte le informazioni e i link per i bonifici che, ci tengo a precisare, possono essere anche di un solo euro. Ogni piccolo gesto, sommato a tutti gli altri, diventerà un grande regalo per chi soffre. Non vediamo l’ora di arrivare».

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