Pompei, falsa guida stupra un minorenne 

Pompei. Ha scelto una zona isolata e vietata alle comitive. Una domus normalmente non accessibile, dove con la scusa di una visita esclusiva ha abusato di un visitatore 17enne. L’episodio risale al 16 agosto, il presunto violentatore è un custode del parco, che per attrarre il ragazzo si sarebbe finto una guida. Il giovanissimo però ha trovato la forza di denunciare quanto accaduto, consentendo ai carabinieri del posto fisso presenti nell’area archeologica di avviare le indagini, servendosi anche delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza nel complesso. Un mese dopo, la svolta nelle indagini.

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Secondo gli inquirenti il custode - una volta solo con la vittima - ha afferrato il giovane, costringendolo poi a subire violenza. Ma poche ore dopo i carabinieri lo hanno raggiunto a Scafati (Salerno) e lo hanno portato nel carcere di Vallo della Lucania con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Sul caso gli inquirenti mantengono riserbo per tutelare il giovanissimo turista. Il direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel: «Il nostro pensiero va alla vittima del grave episodio di violenza sessuale verificatosi, secondo le indagini, nel sito che, al di là della procedura penale avviata dalla Procura, con la quale collaboriamo in tutti i modi possibili, avrà delle conseguenze anche a livello disciplinare, una volta effettuati tutti i necessari accertamenti interni». Zuchtriegel definisce la vicenda «incresciosa» e ringrazia «i carabinieri per il lavoro svolto, basatosi anche sul sistema di videosorveglianza del parco archeologico, che ha contribuito all’efficacia delle indagini. Si tratta di un fatto gravissimo e scioccante, che per di più è accaduto in un luogo che dovrebbe essere un presidio di umanità e cultura. Valuteremo se costituirci come parte civile in un eventuale processo».

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