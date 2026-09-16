Rabbino aggredito alla fermata del bus ma lui filma il raid 

Milano. Lo hanno insultato e spintonato, poi lo hanno aggredito a calci e pugni, gli hanno sputato addosso e gli hanno calpestato il cappello. È successo a un rabbino di circa 60 anni poco prima delle 18, nel quartiere Bande Nere, vicino al quartiere ebraico, mentre il religioso aspettava l’autobus. I tre aggressori sono stati fermati poco dopo dalla polizia. A rendere noto l’episodio è stato il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi. Solidarietà delle istituzioni, con il presidente del Senato Ignazio La Russa che parlato di «episodio inquietante che non può essere sottovalutato. La violenza e l’odio antisemita non possono trovare spazio nella nostra società e devono essere contrastati con fermezza, attraverso l’accertamento dei fatti e l’individuazione delle responsabilità». I tre – «sembra di origine araba», ha riferito Meghnagi - inizialmente hanno provato a infastidire il rabbino ma lui non ha reagito. A quel punto lo hanno «massacrato di botte, una cosa così violenta non è mai successa - racconta ancora il presidente della comunità ebraica milanese - Hanno riconosciuto che era ebreo da come era vestito». Il rabbino ha però fatto in tempo a fare una foto e un video ai tre uomini mentre scappavano verso la metropolitana di Bande Nere. Ha chiamato gli agenti e sporto denuncia, poi è andato in ospedale a farsi visitare. «Purtroppo, all’indomani del 7 ottobre 2023, abbiamo assistito a una sorta di via libera all’odio antiebraico - ha detto il direttore del Museo della Brigata ebraica Davide Romano - esploso persino prima della reazione militare di Israele a Gaza. Un clima velenoso che non può più essere tollerato».

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