Bimba curata per un mal di pancia e morta: 3 indagati 

Milano. Tre medici dell'ospedale di Rho sono indagati per la morte di una bimba di 2 anni. La piccola, curata per un mal di pancia, si era aggravata fino ad arrivare in condizioni disperate al Buzzi, dove era stata trasferita d’urgenza. La pm Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi della cartelle cliniche e alcuni atti istruttori che hanno tracciato un quadro complessivo, ha iscritto per omicidio colposo i professionisti, in vista dell'autopsia della piccola, che si terrà oggi. L’esame servirà per chiarire se la tragedia sia dovuta a errori e negligenze. Martedì 8 la piccola, che accusava nausea incessante e forti dolori all’addome, è stata mandata dal medico curante al pronto soccorso di Rho, dove è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici e a terapia con flebo. Ma i dolori non passavano e la piccina, con a fianco il nonno, stava sempre peggio. Poi la situazione è precipitata fino a un primo arresto cardiaco. Dopo le manovre di rianimazione e la stabilizzazione, attorno alle 23, la bambina è stata trasferita al Buzzi, ospedale pediatrico di riferimento per i casi più critici, dove è morta l’indomani mattina. Oltre alla Procura si muovono Regione Lombardia e Ats Città Metropolitana di Milano, con la costituzione di una commissione per verificare la correttezza delle cure. «Abbiamo chiesto – aveva detto la scorsa settimana Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare – che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina».

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