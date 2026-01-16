Women a Broni, Sardegna Marmi contro l’Empoli 

Scontro diretto in chiave playoff per le Dinamo Women. Domani (ore 15) le biancoblù volano a Broni per affrontare la Logiman nel 15° turno dell’A1 femminile. Il successo interno contro Brixia ha rilanciato le quotazioni delle sassaresi, al momento seste in classifica con 12 punti. Due lunghezze più indietro ci sono proprio le lombarde, che all’andata espugnarono il PalaSerradimigni per 76-71. Il Banco punta a vincere e, possibilmente, anche a ribaltare la differenza canestri. «Affrontiamo una squadra molto competitiva», afferma coach Citrini, «Broni ha un allenatore che dà grande identità al gruppo. Ci aspetta una partita difficile».

Serie A2

In Serie A2 femminile va in scena la 2ª giornata di ritorno: questo pomeriggio (15) apre le danze la Nuova Icom Selargius, a caccia di punti playoff sul campo del Salerno Basket penultimo in graduatoria (2 successi in 13 giornate). Un’ora più tardi (16) tocca alla Sardegna Marmi Cagliari, che torna in campo al PalaRestivo dopo il turno di sosta e la pausa natalizia: avversaria la lanciatissima Empoli. Domani, alle 15, infine, scende in campo il Cus Cagliari, atteso dalla trasferta di Treviso. ( ro.r. )

