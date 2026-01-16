VaiOnline
L’evento
17 gennaio 2026 alle 00:26

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni» 

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un investimento da 7 milioni di euro. Previsione di ritorno economico diretto per le casse della Regione: circa il doppio. Ricaduta economica stimata: attorno ai 50 milioni di euro. L’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, traduce in cifre quello che definisce «un mezzo miracolo»: portare a Cagliari la regata preliminare dell’America’s Cup di Vela. Quattro giornate sotto gli occhi del mondo. Fra tv e web si stima un’audience nell’ordine dei milioni di telespettatori.

Cielo e mare off limits

Dal 21 al 24 maggio il porto del capoluogo sardo si trasformerà in un villaggio velico: «Una vetrina eccezionale, che proietterà la Sardegna in un contesto internazionale dei più importanti e genererà importanti ricadute per l’Isola», promette la presidente della Regione, Alessandra Todde.

Le regate potranno essere ammirate da terra (punto d’osservazione privilegiato, la passeggiata di Su Siccu); previsti maxischermi, telecronache, intrattenimento, show acquatici. Tutto dovrà funzionare alla perfezione. Il livello di collaborazione, e di attenzione, è massimo. Gli elicotteri, durante la manifestazione, sorvoleranno Cagliari: toccherà ad Enac ed Enav evitare intralci con il traffico aereo. Marina militare e Guardia costiera faranno altrettanto per quello marittimo: «Per le nostre attività – sorride l’ammiraglio Enrico Pacioni, comandante della Marina militare per la Sardegna – non subiranno conseguenze. Si tratta di organizzare, pianificare, ottimizzare le risorse». La presidente della Regione Alessandra Todde, nei suoi ringraziamenti, cita anche il ministro della Difesa Guido Crosetto per la collaborazione della Marina. In tempi non proprio pacifici, ospitare l’America’s Cup è un problema militare? L’ammiraglio Pacioni giura di no: «Le esercitazioni che facciamo tutti gli anni servono appunto a essere pronti a ogni evenienza. Rimodulandole e armonizzandole con le esigenze, le cose sono compatibili: la Difesa, in questo caso la Marina, è vicina alle istituzioni; diamo sempre una mano, quando possiamo essere utili».

I campi di regata

Sarà compito della Capitaneria di porto, spiega il contrammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari, «riservare i campi di regata previsti davanti all’imboccatura del porto: emetteremo delle ordinanze di interdizione alla navigazione per riservare questi specchi acquei coordinando ingresso e uscita dal porto per le navi, in particolare quelle da crociera, evitando interferenze». Prevedibile che il divieto di navigazione scatti qualche giorno prima del 21 maggio per consentire eventuali prove e allestimenti: «Ci coordineremo con gli organizzatori».

Business angels in campo

I cinque (per ora) team iscritti alla coppa, in porto, saranno assistiti «da una squadra di “business angels” che avranno il compito di risolvere tempestivamente ogni problema che si dovesse presentare», spiega Domenico Bagalà, da due mesi presidente dell’Autorità portuale sarda dopo tre mesi da commissario; appena arrivato, si può dire, e già “benedetto” da un avvenimento così rilevante: «Non potevo desiderare di meglio, sono felicissimo», confessa. Anche se, riconosce, «sarà molto impegnativo». Buon vento a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 