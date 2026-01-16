VaiOnline
Firenze
17 gennaio 2026 alle 00:26

Uccisa per la polizza Si sospetta anche su un altro decesso 

Firenze. Sempre più intricato il contesto in cui il 2 luglio 2025 maturò l’omicidio di Franka Ludwig, escursionista tedesca di 52 anni uccisa per intascare le sue polizze sulla vita a colpi di pietra in un sentiero a Castagno d’Andrea (Firenze). Sta emergendo dall’inchiesta della procura che il compagno, Emiliano Milza, 50 anni, dopo l’autopsia che escluse l’incidente stradale come causa della morte di Ludwig, avrebbe voluto far uccidere la complice Simona Hirsch.

Milza e Hirsch, sottoposti a fermo il 13 gennaio, ieri sono stati sentiti per ore nell’interrogatorio di garanzia. Milza, intercettato, propose l’omicidio alla madre: «Simona ha detto agli inquirenti di aver ucciso Franka e che gliel’ho detto io. Bisogna farla fuori noi, mamma, o mi tolgono il figlio», un neonato. «La faccio addormentare e la ammazzi, a 80 anni non vai in carcere».

Ombre anche sul decesso della badante della madre, una 40enne peruviana morta a dicembre 2024: sarebbe stata convinta da Milza a stipulare un’assicurazione sulla vita.

