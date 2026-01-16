VaiOnline
La Spezia
17 gennaio 2026 alle 00:26

Accoltellato a morte in classe 

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Spezia. Ha lottato per ore tra la vita e la morte Youssef Abanoub, lo studente accoltellato nell’istituto professionale “Domenico Chiodo”, ma in serata si è spento. Youssef, colpito al costato da un altro studente della scuola, un 19enne poi fermato per omicidio, era stato soccorso dal 118 e dalla Croce Rossa, che hanno tamponato una copiosa emorragia prima della corsa verso la shock room del pronto soccorso, dove gli è stato anche praticato il massaggio cardiaco. Una volta stabilizzato, aveva subìto un delicato intervento nel reparto di chirurgia toracica e trasferito attorno alle 16 in rianimazione. Ma non ce l’ha fatta.

«Subito il decreto»

Il ragazzo - originario di Fayyum, vicino Al Cairo, viveva alla Spezia con la famiglia da anni - è morto poco prima delle 20. Un fatto di sangue che ha sconvolto la realtà spezzina e ha provocato molte reazioni politiche. Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, leghista, ieri chiedeva «una riflessione su un ulteriore anticipo di queste utili e dettagliate norme sul divieto dei coltelli ai minori. Oggi è necessario e urgente affrontare il fenomeno dell’uso delle lame nella criminalità giovanile: va fatta una riflessione sulla possibilità di un decreto, affinché se ne anticipi l’entrata in vigore». E nelle ore dopo il ferimento fuori dall’ospedaliero decine tra famigliari, studenti, amici e docenti della scuola superiore hanno aspettato il bollettino medico in un’atmosfera di incredula apprensione.

Il diverbio

L’aggressione è avvenuta in un’aula della scuola che nell’Ottocento formava gli operai dell’arsenale marittimo e oggi offre corsi su allestimento degli yacht, pesca, moda e odontoiatria. L’aggressore sarebbe entrato in classe dopo le 11 brandendo il coltello con cui ha poi inferto la ferita, mentre gli altri alunni assistevano sotto shock. È stato fermato e interrogato in Questura dopo essere stato prelevato dai poliziotti. Si tratta di un 19enne, anch’egli di origine nordafricana, che frequenta lo stesso istituto. Gli inquirenti hanno raccolto alcune testimonianze nella scuola per ricostruire la cornice del gesto, che ha lasciato sconvolta tutta la comunità cittadina. Alcuni compagni hanno detto che il giovane, quando gli agenti gli hanno chiesto il motivo dell’aggressione, avrebbe confermato che «voleva ucciderlo». Altri ieri raccontavano di un dissidio nato giorni addietro per la rivalità per una ragazza. Ipotesi da verificare e al vaglio degli inquirenti, che analizzeranno i telefoni cellulari delle persone coinvolte. La polizia scientifica ha invece prelevato il coltello da cucina che l’aggressore avrebbe portato dall’esterno, probabilmente da casa. La Procura in queste dovrebbe formalizzare l’accusa nei suoi confronti. Potrebbe essere omicidio aggravato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 