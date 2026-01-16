VaiOnline
L’evento.
17 gennaio 2026 alle 00:26

America’s Cup, il battesimo sarà nel Golfo di Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 21 al 24 maggio Cagliari e il suo Golfo terranno a battesimo l’avventura di Luna Rossa nella 38ª America's Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo che culminerà con le regate della Louis Vuitton Cup la prossima primavera a Napoli. «Cagliari è un luogo iconico per il movimento velico, è la casa di Luna Rossa», ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi. La presidente della Regione Todde e il sindaco di Cagliari Zedda hanno evidenziato le ricadute economiche per l’Isola.

alle pagine 4, 5

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 