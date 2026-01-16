America’s Cup, il battesimo sarà nel Golfo di Cagliari 

Dal 21 al 24 maggio Cagliari e il suo Golfo terranno a battesimo l’avventura di Luna Rossa nella 38ª America's Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo che culminerà con le regate della Louis Vuitton Cup la prossima primavera a Napoli. «Cagliari è un luogo iconico per il movimento velico, è la casa di Luna Rossa», ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi. La presidente della Regione Todde e il sindaco di Cagliari Zedda hanno evidenziato le ricadute economiche per l’Isola.

