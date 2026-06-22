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23 giugno 2026 alle 00:17

Wimbledon, partite le qualificazioni 

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Sono iniziate a Wimbledon le qualificazioni al tabellone principale maschile, mentre Jannik Sinner prepara il suo debutto stagionale sull'erba nell'edizione 2026 del Giorgio Armani Tennis Classic, prestigiosa esibizione ospitata dall'Hurlingham Club di Londra. Tra i protagonisti attesi anche il neo Top-10 Flavio Cobolli, che l'anno scorso ha raggiunto i quarto a Wimbledon e poche settimane fa la finale al Roland Garros, e Luciano Darderi, semifinalista quest'anno agli Internazionali d'Italia. Capitolo qualificazioni a Wimbledon. Cinque azzurre oggi in campo: Nuria Brancaccio (170 Wta, con la spagnola Andrea Lazaro Garcia, 150), la 173 Tyra Grant contro l’australiana Taylah Preston (119), Lisa Pigato contro la tedesca Noma Noha Akugue, Lucia Bronzetti contro l’altra aussie Maddison Inglis (148) e Lucrezia Stefanini con l’argentina Luisina Giovannini.

Ieri hanno conquistato il pass per il secondo dei tre turni previsti Federico Cinà (atteso da Hugo Gaston) grazie a un rapido 6-3, 6-2 su Gianluca Cadenasso; Andrea Guerrieri (229), dopo una battaglia con il “vecchio” David Goffin (3-6, 7-5, 6-2); Andrea Pellegrino, pure in tre set contro il britannico Jay Clarke (2-6, 7-6, 6-4); Stefano Travaglia, 7-5, 7-6 sul croato Luka Mikrut; Luca Nardi, con un doppio 6-3 al giapponese Rio Noguchi. Fuori Napolitano, Giustino, Brancaccio, Maestrelli e Cecchinato.

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