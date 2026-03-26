Weber lascia dopo un mese Da Modena arriva Ferrari 

Prima di risolvere il rapporto, l’Asl Ogliastra si è sincerata della procedura da compiere interpellando un legale di fiducia. Dopo il parere favorevole della professionista, l’Azienda ha revocato l’incarico di direttrice amministrativa a Elena Weber, rimasta in carica appena trenta giorni. Al suo posto, l’Asl guidata da Andrea Fabbo ha nominato Stefania Ferrari, che completa l’asset dirigenziale di cui fanno parte Alessandro Baccoli (direttore sanitario) e Lorena Urrai (direttrice dei servizi socio-sanitari). «Rivolgiamo un ringraziamento alla dottoressa Weber e le auguriamo il meglio», dice il manager sull’avvicendamento tra direttrici. Parole che sanciscono una sorta di separazione consensuale, alla cui origine ci sarebbero non meglio precisate questioni amministrative. La Weber era sbarcata in Ogliastra con un notevole bagaglio professionale, vantando una lunga esperienza dirigenziale nella pubblica amministrazione.

Chi ne raccoglie l’eredità, seppur brevissima, è Stefania Ferrari, classe 1972, modenese, dirigente amministrativa che lavora da 25 anni in ambito sanitario. Prima del suo approdo qui, la Ferrari ha diretto il servizio unico Gestione economico-operativa del personale dell’Aou di Modena, in comando alla Usl della città emiliana. In precedenza ha avuto un’esperienza di oltre 18 anni al servizio Bilancio e finanze, nell’Azienda ospedaliero-universitaria emiliana. «Siamo certi che la professionalità e la solida competenza della dottoressa Ferrari rappresentino una risorsa fondamentale necessaria per affrontare le sfide che ci attendono», ha detto Fabbo. (ro. se.)

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