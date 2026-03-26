VaiOnline
Violenza a scuola
27 marzo 2026 alle 00:23

La prof: «Non provo rabbia né paura» 

L’insegnante accoltellata sta meglio e scrive agli alunni dall’ospedale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bergamo. «Agli studenti che hanno gridato aiuto, che hanno pianto, che si sono spaventati e hanno visto cose che nessuno dovrebbe vedere a 13 anni: sappiate che non porto rabbia né paura nel cuore, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti». Sono le parole che Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno studente a scuola, ha inserito in una lettera dettata dall’ospedale all’avvocato Angelo Lino Murtas: un messaggio di coraggio e resilienza. «Ai miei amati alunni: non fermatevi, non arrendetevi, studiate e preparatevi per il vostro futuro senza paura, ma solo con coraggio», scrive l’insegnante. Sottoposta a un intervento chirurgico, le sue condizioni sono in miglioramento.

Parole choc

Ieri sono emerse anche altre parole: quelle che il giovanissimo aggressore aveva scritto il giorno prima su Telegram, un lungo messaggio in inglese, intitolato “soluzione finale”. «Visto che a quanto pare i “ragazzi” non capiscono cosa sia giusto e cosa no – scrive il tredicenne – userò questo a mio vantaggio: non posso essere incarcerato. Farò quello che ho sempre voluto fare: uccidere lei e chiunque cercherà di impedirmelo». E ancora: «Non è solo un atto di vendetta, è un modo per rompere la noiosa routine. Sono stanco di essere un tipo banale. Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre». Così inoltre il ragazzino descriveva la sua solitudine: «Non ho molti amici. Vedere la gente che ride in gruppo mi fa infuriare. Il senso della mia vita è assecondare tutte le mie fantasie, ignorando gli altri e provando il brivido di infrangere le regole».

Ritorno in aula

A Trescore Balneario intanto nella scuola media “Leonardo da Vinci” le lezioni sono riprese, con il supporto di psicologi per gli studenti e i genitori, e il sindaco Danny Benedetti ha assicurato risorse aggiuntive se necessarie. La dirigente scolastica ha chiesto riservatezza durante gli accertamenti delle autorità. Gli studenti stanno affrontando il trauma con l’assistenza di esperti e la comunità segue con apprensione la ripresa della docente. A loro, nella sua lettera, la professoressa Mocchi racconta di essere ancora debole, con ferite profonde e fresche, e di avere voce appena percettibile, ma assicura che lo spirito è vivo e che la vita, che le è stata restituita, è un dono prezioso che non sprecherà. «So che quanto accaduto ha sconvolto molti di voi, ha generato paure, dubbi, forse anche scoramento. Per questo vi dico: non lasciamoci vincere dal buio».

Nella lettera l’insegnante ringrazia tutte le persone che le sono state accanto: colleghi, il fratello Giampaolo, genitori dei suoi alunni, medici, infermieri e operatori sanitari, forze dell’ordine e autorità. Ma al centro dei suoi pensieri sono gli studenti: «Non porto rancore né paura nei vostri confronti, voglio solo vedervi crescere sereni e protetti», ha scritto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Playoff Mondiali.

Per l’Italia buona la prima

Battuta l’Irlanda (2-0), azzurri martedì in finale con la Bosnia 
politica

Campo largo, dopo il voto in Sardegna risale la tensione

Oggi la direzione Pd. Segreterie nazionali al lavoro per ricucire 
Roberto Murgia
La scommessa

Nell’Isola arrivano i bus a idrogeno: «Il futuro è già qui»

Cagliari terza città in Italia a introdurre i mezzi green 
Federica Lai
Per i turisti manca ancora un tetto massimo. Cinque rotte su sei assegnate ad Aeroitalia nel triennio 2026-2029

Continuità, nuove tariffe da domenica

Risparmi fino a 14 euro a biglietto. Ma sull’Alghero-Milano restano i vecchi prezzi più alti 
Alessandra Carta
Durante (Cgil): «Ora un cambio di passo». Ledda (Cisl): troppe criticità. Murru (Uil): serve personale

Sanità, la ricetta ancora non si trova

Confronto Regione-sindacati, fumata grigia. Todde. «Risultati incoraggianti 
Regole regionali travolte dalla Corte costituzionale: inutili le osservazioni dell’assessorato all’Ambiente

I pannelli riempiono il vuoto normativo

Villanova Truschedu, via libera dal Ministero a impianti fotovoltaici su 14 ettari di terreno 
Enrico Fresu
il conflitto

Metallo per le armi di Israele? Container bloccati a Cagliari

Dopo l’ispezione su un cargo nel porto canale 
e.fr.