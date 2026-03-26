Un’estate con 109 tratte 

Sessantotto rotte internazionali e quarantuno nazionali, per un totale di ventisei Paesi collegati con l’aeroporto di Cagliari. Sono questi i numeri della Stagione 2026 che domenica decolla insieme alla nuova Continuità territoriale.

«Dodici i nuovi collegamenti di linea – spiegano da Sogaer, la società che gestisce lo scalo del capoluogo –, dove saranno operative trentuno compagnie aeree». Al Mameli il 2025 si è chiuso con «5.254.433 passeggeri totali e una crescita del 7% nel segmento internazionale rispetto all’anno precedente. Ora è prevista un’offerta complessiva di oltre 5 milioni di posti, pari a un +11% sul 2025».

Queste le novità della stagione: «EasyJet rafforza la sua presenza lanciando Bordeaux e Nizza – è scritto in una nota di Sogaer –. Forte espansione di Aeroitalia con sette nuove direttrici da Cagliari verso Alghero, Olbia, Bologna, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme e Pisa». Ancora: «Anche Ryanair inaugura un collegamento, su Forlì. Eurowings collegherà l’Isola con Salisburgo, mentre Ei Ai, in partnership con Sun d’Or, attiva un volo diretto su Tel Aviv». Sul fronte delle compagnie, dall’aeroporto parlano di «piano di sviluppo» che vanta «crescite, anche a doppia cifra, e un consolidamento strategico su vari fronti». In particolare, «con un’offerta che supera i 2,5 milioni di posti e 41 destinazioni raggiungibili, Ryanair conferma le tratte internazionali per Budapest, Carcassonne, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Karlsruhe-Baden, Dublino, Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Göteborg, Madrid, Malta, Norimberga, Palma di Maiorca, Parigi Beauvais, Porto, Poznan, Siviglia, Londra Stansted, Stoccolma, Valencia, Vienna».

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