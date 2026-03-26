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Toscana.
27 marzo 2026 alle 00:23

Ursula Andress raggirata dal banchiere: sotto sequestro beni per 20 milioni di euro 

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Firenze. Un sequestro a sorpresa conferma i timori dell’attrice Ursula Andress, oggi 90enne, sul depauperamento del suo patrimonio affidato al banchiere ginevrino Eric Freymond, suicidatosi nel luglio 2025. Denunciati ammanchi e anomalie, procura e Fiamme Gialle di Firenze hanno posto sotto sequestro preventivo beni per 20 milioni di euro, tra cui villa, 10 edifici e 14 terreni nella Tenuta Palazzo al Bosco, a San Casciano Val di Pesa.

Gli immobili, legati a investimenti ritenuti non trasparenti, sarebbero frutto di riciclaggio e autoriciclaggio ai danni dell’attrice, persona offesa. La moglie del defunto Freymond, Caroline, indagata, era presente all’esecuzione del sequestro. Nell’operazione sono state confiscate anche opere d’arte.

Le indagini fiorentine, supportate da quelle di Vaud, hanno ricostruito con metodi avanzati la filiera del denaro, quantificato in circa 18 milioni di franchi svizzeri, finito in beni di pregio.

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