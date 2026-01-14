VaiOnline
Serramanna
15 gennaio 2026 alle 00:34

Voto in Giunta sulle indennità 

Indennità confermate per la Giunta comunale di Serramanna. La decisione di mantenere invariati gli “stipendi” di sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale è stata certificata dalla delibera appena votata all’unanimità dall’esecutivo.

Nel dettaglio: l’indennità lorda mensile (tutte dimezzate nel caso di amministratori lavoratori non in aspettativa) per il sindaco Gabriele Littera resta di 4.000 euro, 2.000 lordi al mese per la vice sindaca Michela Medda, 1.800 euro lordi mensili per i componenti della Giunta (Elena Fadda, Giovanni Maccioni, Francesca Cossu e Maria Francesca Pontis). Invariata (a 400 euro lordi mensili) anche l’indennità di carica spettante al presidente del consiglio comunale Marco Maccioni.

