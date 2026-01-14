VaiOnline
Cagliari
15 gennaio 2026

Porto Canale, nuova "piazza" sul mare 

I 99,35 milioni di euro del Pnrr sono stati spesi con sei mesi d’anticipo rispetto alla tabella di marcia e il 70% delle opere già completato. Una “colmata” di 2 milioni di metri cubi. Prende forma, più velocemente del cronoprogramma, il nuovo Terminal Ro-Ro del Porto Canale di Cagliari. «Vogliamo completare l’intera infrastruttura con largo anticipo rispetto alla scadenza del 5 febbraio 2029», sottolinea Domenico Bagalà, nuovo presidente dell’Autorità portuale. «Tutto il traffico merci e passeggeri del porto storico sarà dirottato sul Porto Canale, con evidenti benefici per la città».

