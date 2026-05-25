Volontari per l’ambiente 

Si è svolta domenica, nella spiaggia di Porto Pino, la ventiquattresima Giornata ecologica “Porto Pino Pulita”. Si è trattato di un’importante iniziativa dedicata alla tutela del territorio e del mare, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Sant’Anna Arresi, la Pro Loco e l’associazione ambientalista Mare Vivo. All’evento hanno partecipato circa un centinaio di volontari che si sono divisi in tutta la zona e hanno rimosso grosse quantità di rifiuti da diverse zone di Porto Pino.

L’amministrazione comune guidata da Paolo Dessi ci tiene a ringraziare zchi dedica tempo ed energie per restituire dignità a posti unici e irripetibili, patrimonio di tutti noi e delle future generazioni».

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