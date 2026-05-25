Guspini, due sfidanti per il sindaco De Fanti: centrosinistra diviso 

Sono tre le liste in corsa alla conquista del Comune di Guspini. Il sindaco uscente Giuseppe De Fanti, guida di “Centrosinistra per Guspini”, sfida Marco Pala con “Alleanza per la Sinistra Guspinese” e Simona Cogoni, a capo della lista “Impari”. Le ultime elezioni con tre liste in campo risalgono al 2015 mentre nelle elezioni del 2005 erano presenti due liste dell’area progressista: in paese una situazione di incertezza sui vincitori non si era mai vista. La sfida a tre si consumerà nelle 14 sezioni cittadine e la corsa ai 16 seggi (più il sindaco) della sala consiliare di via don Minzoni è iniziata.

Dall’opposizione

«Impari-Ricominciamo da Guspini è un gruppo con l’idea che una comunità si costruisce mettendo al centro le persone, soprattutto le più fragili», spiega Cogoni. La squadra messa in campo per questa lista civica unisce competenze diverse: c’è chi lavora nel reperimento di finanziamenti, chi sostiene le attività produttive, chi si occupa di sociale e chi immagina una città più accogliente. «Tra le proposte, la creazione di un ufficio dedicato al supporto delle imprese e dei cittadini, l’impegno a portare in approvazione il nuovo Puc in tempi rapidi per risolvere situazioni annose nel centro storico e nel resto del territorio», spiega Cogoni. Grande attenzione alle persone fragili: «Serve una rete di sostegno che unisca servizi, famiglie e associazioni». Infine l’«individuazione di un’area comunale da trasformare in area cani e ad affrontare il randagismo con interventi strutturali, a partire dalla sterilizzazione». In caso di vittoria, «gli incarichi saranno frutto del risultato, delle competenze ma certamente del confronto condiviso», chiude Cogoni.

Rinnovamento

«C’è bisogno di un forte rinnovamento, costruito dal basso e capace di rimettere al centro la comunità». Pala, candidato sindaco dell’Alleanza per la Sinistra Guspinese spiega che il gruppo punta su partecipazione, welfare e valorizzazione del territorio. La lista, composta da trentenni e quarantenni accanto a figure più esperte, propone «case di comunità» gestite da associazioni con servizi di prossimità a Is Boinargius alcuni giorni alla settimana, oltre a progetti di cohousing per anziani, persone fragili e “Dopo di noi”. Nel programma, il potenziamento della raccolta rifiuti porta a porta con codice e premialità, il recupero delle casermette come polo culturale e prima accoglienza verso le località di mare, una grande fascia verde tra colle Zeppara e giardinetti, il rilancio del centro storico e il turismo lento a Montevecchio. Anche una maggiore valorizzazione della lingua sarda e iniziative identitarie del paese. Tra le priorità, uno sportello per imprese e giovani, europrogettazione e sostegno alle attività. «Il vicesindaco sarà una donna, per garantire equilibrio anche nella giunta», conclude Pala.

Continuità

Giuseppe De Fanti guida la lista Centrosinistra per Guspini, rinnovata ma con figure esperte della precedente amministrazione, con una proposta nel segno della continuità: «Il programma punta a consolidare i risultati ottenuti in questi anni. Faremo proposte per valorizzare la comunità sotto diversi punti di vista: associazionismo, famiglie, giovani, turismo e attività produttive, sport e cultura. La prosecuzione del progetto Centrosinistra per Guspini servirà anche a rafforzare il ruolo centrale del nostro comune nel panorama territoriale», dice De Fanti. Tra i punti qualificanti, «il bilancio partecipativo, la riqualificazione del quartiere di Is Boinargius, un grande programma di arredo urbano e verde, il nuovo Centro per la famiglia, gli alloggi in cohousing per gli anziani soli». Non è ancora chiara la distribuzione delle cariche: «Per i ruoli non c’è nulla di prestabilito, decideremo dopo che i cittadini avranno espresso il loro giudizio», conclude De Fanti.

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