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Musei.
19 luglio 2026 alle 00:33

Volontari Avm, nuovo mezzo per la lotta agli incendi 

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Un nuovo mezzo fuoristrada per operare con più efficacia nella lotta agli incendi ma anche in occasione di calamità naturali. È quanto ha ricevuto nei giorni scorsi dal Dipartimento regionale della Protezione civile, l’associazione di volontariato della Protezione civile di Musei (Avm). Il mezzo, un Ford Ranger pick-up, è stato utilizzato per la prima volta giovedì scorso nell'incendio che si è verificato alle porte di Domusnovas e che ha causato danni molto ingenti.

«Grazie alla Protezione civile della Sardegna ora abbiamo a disposizione un mezzo più moderno e attrezzato per effettuare i nostri interventi sul territorio – afferma il vice presidente dell'Avm, Samuele Congiu – La nostra è una sorta di missione a salvaguardia del territorio, non solo di Musei, ma anche dei Comuni limitrofi. Ormai da circa trent'anni cerchiamo di salvaguardare l'ambiente e di aiutare le persone che sono in difficoltà a causa di eventi calamitosi». E così i volontari di Musei anche quest'anno operano nella salvaguardia del territorio. «Per ora i nostri 25 soci, tranne l'episodio di Domusnovas, non sono ancora intervenuti per domare incendi nelle campagne del nostro paese -conclude Congiu – ma la gente sappia che noi siamo sempre a disposizione della collettività».

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