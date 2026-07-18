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19 luglio 2026 alle 00:36

Caldo torrido fino a domani, da martedì inizia il calo 

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Il caldo estremo proseguirà nelle prossime ore, soltanto a partire da martedì inizieremo a respirare un po’. Orani ieri ha superato i 45 gradi, e ha registrato la temperatura più alta dell’Isola e d’Italia, e diversi altri centri hanno toccato i 40 gradi. La stazione Arpas di Cagliari-Pirri è arrivata a 34,3 (dai 44 di venerdì). Oggi ci sarà un nuovo aumento: sono previste massime di 43 gradi a Ozieri, di 39 a Sanluri e a Quartu e 36 a Cagliari.

Una curiosità: in alcune zone dell’interno è stata registrata un’altissima escursione termica. A Oliena e Dorgali la massima nel pomeriggio di venerdì è stata di 45 gradi, di notte la colonnina è scesa fino a 17. Notte fresca anche a Gavoi, che ha fatto segnare 13 gradi. A Villanova Strisaili l’altra notte c’erano appena 12,4 gradi. Comunque, nella maggior parte dell'Isola, anche nelle ore notturne, non si è mai scesi al di sotto dei 20 gradi, a Fonni – mille metri sul livello del mare – la temperatura non ha mai segnato meno di 28,3 gradi.

Per oggi la Protezione civile dà cielo generalmente poco nuvoloso, ma offuscato da polvere. Temperature massime in lieve rialzo, minime stazionarie, venti deboli occidentali e mari poco mossi. Domani la situazione sarà sostanzialmente invariata.

Ma l’anticiclone subtropicale inizia a dare i primi segni di cedimento. Nel corso del fine settimana un’area di bassa pressione proveniente dal nord Europa scenderà lentamente verso sud, anche se l'alta pressione non si ritirerà facilmente: la "cupola" di aria calda che avvolge il Mediterraneo occidentale è infatti molto strutturata e continuerà per qualche giorno a fare da barriera all'aria più fresca in arrivo. Solo tra martedì e mercoledì un nuovo impulso freddo proveniente da nord riuscirà ad aprire una breccia ed entrare sull’Italia. L'ingresso delle masse d'aria più fresca spazzerà via il caldo intenso e l’afa per qualche giorno. Il passaggio del fronte sarà però accompagnato da temporali, localmente intensi, soprattutto sui versanti adriatici e nelle zone interne del centro-sud.

Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, da martedì si inizierà a registrare un deciso calo, nelle zone interne della Sardegna si passerà dagli attuali 45 gradi a 34.

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