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La nuova norma
19 luglio 2026 alle 00:36

Nell’Isola spenti sei autovelox su 31 

Lo stop arriva con il decreto voluto da Salvini e in vigore dal 12 luglio 

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La Sardegna perde sei autovelox su trentuno. Il 24%. A spegnerli, il ministero dei Trasporti con una riforma in vigore dal 12 luglio per «mettere fine al caos delle multe che durava da trentaquattro anni».

La mappa

Sul sito del Mit si trova la lista degli autovelox presenti in Italia ma non per tutti è indicato se sono già disattivati o ancora in funzione, ciò che rende impossibile al momento ricostruire la mappa precisa della situazione nell’Isola. Sassari, in ogni caso, risulta essere il Comune con più apparecchi: otto e tutti gestiti dalla Polizia locale. Gli altri nel Nord sardo sono localizzati a Olbia, Porto Torres e Ittiri. Per arrivare ai trentuno totali, ecco i due rilevatori autovelox che risultano a Selargius, altrettanti a Monserrato e a Iglesias. Uno a testa, invece, per Elmas, Sestu, Quartu, Capoterra e Sinnai. L’elenco continua con Decimomannu e Pula. Un autovelox risulta intestato all’Unione dei Comuni della Parteolla e del Basso Campidano. Ancora: Dolianova, Gonnosfanadiga, Monastir, Carbonia, Carloforte e Nuoro.

I modelli

Con il nuovo decreto, il Mit ha «uniformato l’omologazione dei rilevatori», indicando nell’allegato B i modelli che valgono un bollino di regolarità. Quelli che rendono incontestabile la multa. Per gli appassionati, questa la lista: Photored F17dr; T-Exspeed e variante V.2.0; Autovelox 106 e 106se radar; Enves Ceo Mvd 1605 e Mvd 2005; Celeritas Evo 1506, Mse 2021, Mvd 2020, Mvd 2022; Trucam e Trucam Hd; Telelaser truspeed; Trucam; Velomatic 512D; Vrs Evo t12 5-r; Velocar red&speed Evo-r ed Evo-m; Tutor 3.0; Vrs evo 2; Vergilius plus; Autosc@n 2; Aguia red&speed. In tutta Italia, per effetto del decreto sono stati spenti 569 dispositivi. Così il ministro Matteo Salvini: «Da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall’altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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