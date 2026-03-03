Vola l’inflazione, alimentari su del 2,2% 

I prezzi tornano a correre, con il carrello della spesa che tira la volata consegnando un dato di febbraio in deciso rialzo. Con il timore che possa essere il primo di una nuova fiammata. Con le feste di Pasqua alle porte, i consumatori già vedono il rischio di una prossima stangata a tavola e non solo. I dati provvisori dell'Istat segnano un balzo dell'inflazione a febbraio all'1,6% su base annua (da +1% di gennaio). Nell'Eurozona fa peggio e sale all'1,9% (dall'1,7% di gennaio), secondo la stima flash di Eurostat. L'Italia resta dunque sotto la media dei 21 Paesi dell'area, ma i timori sulla tenuta del potere d'acquisto restano. Il carrello della spesa nazionale, che raggruppa i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, registra una crescita annua più alta e pari al 2,2% (da +1,9% di gennaio).

