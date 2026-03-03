VaiOnline
Areus.
04 marzo 2026 alle 00:19

«Elicotteri del 118,  presto un nuovo bando: il servizio prosegue» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Elisoccorso: il bando regionale da 189 milioni 320mila di euro andato deserto, che prevedeva l’assegnazione del servizio da giugno prossimo fino al 2034, è tutto da rifare. Intanto però gli elicotteri continueranno a volare.

La rassicurazione arriva da Angelo Maria Serusi, direttore generale dell’Areus (l’Azienda dell’emergenza urgenza): «Il servizio non verrà interrotto. L’attuale contratto prevede una proroga, e questo ci rende tranquilli sul proseguo dell’attività di tutti gli elicotteri operativi in Sardegna. E la gara d’appalto verrà riproposta in tempi brevi».

Il dg – spiega una nota – ha sentito in queste ore la Centrale regionale di committenza e ha concordato la riconvocazione del Gruppo tecnico per eventuali integrazioni al capitolato, affinché possano rendere più agevole la partecipazione degli operatori interessati al servizio di elisoccorso in Sardegna. «Seguirà una nuova consultazione di mercato», prosegue Serusi. «Siamo fiduciosi che la gara si concluda positivamente».

Il contratto dell’elisoccorso prevede la fornitura del servizio con quattro elicotteri e tutto il personale tecnico e aeronautico per le 3 basi Hems regionali già attive dal 2018 negli aeroporti civili di Olbia e Cagliari-Elmas ed all’interno dell’aeroporto militare di Alghero-Fertilia.

«Nel bando», ricorda ancora il dg, «è previsto anche il quarto elicottero che sarà ubicato a Sorgono ma anche l’estensione alle ore notturne dell’attività dell’elicottero di Elmas per andare a supporto di quello di Olbia già operativo h24. Gli elicotteri sono dotati delle più moderne apparecchiature sanitarie per intervenire con tempestività e soccorrere pazienti in grave pericolo di vita anche in luoghi non raggiungibili con le ambulanze».

Corrado Meloni e gli altri consiglieri regionali di FdI hanno presentato un’interrogazione chiedendo le necessarie correzioni al bando andato deserto e garanzie sulla continuità del servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras