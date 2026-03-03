«Elicotteri del 118,  presto un nuovo bando: il servizio prosegue» 

Elisoccorso: il bando regionale da 189 milioni 320mila di euro andato deserto, che prevedeva l’assegnazione del servizio da giugno prossimo fino al 2034, è tutto da rifare. Intanto però gli elicotteri continueranno a volare.

La rassicurazione arriva da Angelo Maria Serusi, direttore generale dell’Areus (l’Azienda dell’emergenza urgenza): «Il servizio non verrà interrotto. L’attuale contratto prevede una proroga, e questo ci rende tranquilli sul proseguo dell’attività di tutti gli elicotteri operativi in Sardegna. E la gara d’appalto verrà riproposta in tempi brevi».

Il dg – spiega una nota – ha sentito in queste ore la Centrale regionale di committenza e ha concordato la riconvocazione del Gruppo tecnico per eventuali integrazioni al capitolato, affinché possano rendere più agevole la partecipazione degli operatori interessati al servizio di elisoccorso in Sardegna. «Seguirà una nuova consultazione di mercato», prosegue Serusi. «Siamo fiduciosi che la gara si concluda positivamente».

Il contratto dell’elisoccorso prevede la fornitura del servizio con quattro elicotteri e tutto il personale tecnico e aeronautico per le 3 basi Hems regionali già attive dal 2018 negli aeroporti civili di Olbia e Cagliari-Elmas ed all’interno dell’aeroporto militare di Alghero-Fertilia.

«Nel bando», ricorda ancora il dg, «è previsto anche il quarto elicottero che sarà ubicato a Sorgono ma anche l’estensione alle ore notturne dell’attività dell’elicottero di Elmas per andare a supporto di quello di Olbia già operativo h24. Gli elicotteri sono dotati delle più moderne apparecchiature sanitarie per intervenire con tempestività e soccorrere pazienti in grave pericolo di vita anche in luoghi non raggiungibili con le ambulanze».

Corrado Meloni e gli altri consiglieri regionali di FdI hanno presentato un’interrogazione chiedendo le necessarie correzioni al bando andato deserto e garanzie sulla continuità del servizio.

