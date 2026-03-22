Visite guidate e musica per la Settimana Santa 

Riti e canti della settimana santa nell’appuntamento di mercoledì del programma artistico-culturale “Kar El, la città di Dio”. Firmato dalla Casa di Suoni e Racconti, punta alla valorizzazione e alla messa in rete dei beni storico artistici della Sardegna, con l’obiettivo di contribuire alla conoscenza e alla riscoperta dei monumenti religiosi diffusi capillarmente in tutto il territorio. La serata di mercoledì conta tre tappe con un tour culturale guidato, un seminario e un concerto narrativo.

Il programma

Si parte alle 18 dalla piazza San Giacomo, nel cuore di Villanova, con il tour culturale guidato organizzato in collaborazione con l’agenzia turistica Trip Sardinia e con il ricercatore storico Maurizio Pretta.

A seguire, nella chiesa di Santa Restituta in via Sant’Efisio, alle ore 19.30, lo storytelling “Il canto nei riti della settimana santa” con gli etnomusicologi Roberto Milleddu e Gigi Oliva.

Il concerto

Alle 20, invece, ci sarà il concerto narrativo Iscalavamentu tratto dal testo teatrale pubblicato nel 1736 “Tragedia in su Isclavamentu de su Sacrosantu Corpus de nostru Sennore Iesu Christu” del Canonico Giovanni Delogu Ibba. A dar voce al testo settecentesco, scritto in sardo-logudorese, che racconta la deposizione di Gesù dalla croce, saranno l’attrice Valentina Loche e il musicista Andrea Congia, che firma anche la regia dello spettacolo. Parola e musica saranno rivestite dalle videoscenografie curate da William Lenti e Walter Demuru, costituite da contributi video degli operatori Davide Manca (Flymedia) e Fernando Pascual. Lo spettacolo conta inoltre la partecipazione straordinaria dei cori di Bortigali su Cuncordu Sas Enas e su Cuncordu de ‘Ortigale.

RIPRODUZIONE RISERVATA