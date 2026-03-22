Jessica, ragazza dei sogni Maga 

Patriottismo, soft porn e intelligenza artificiale. Questa è la ricetta di una nuova tendenza che spopola sui social americani: account falsi, creati ad hoc per diffondere un messaggio politico, per lo più di destra. Uno di questi prodotti è la soldatessa Jessica Foster, la “ragazza dei sogni Maga” che ha fatto impazzire migliaia di americani. Il suo profilo Instagram, ora cancellato dopo la denuncia del Washington Post, ha ottenuto oltre 1 milione di follower in soli quattro mesi. E centinaia di migliaia di like alle foto nello Studio Ovale con Donald Trump. Nel suo primo video, Jessica è seduta davanti alla bandiera americana con indosso una camicetta striminzita e chiede di mettere un like ad ogni «ragazzo etero a cui piace una ragazza dell'esercito americano». Nei mesi successivi sono stati pubblicati oltre 50 tra foto e video di incontri con la first lady Melania Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la stella del calcio Lionel Messi e perfino Vladimir Putin. Peccato che Foster non esista e sia stata generata con l'IA.

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