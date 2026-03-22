Un boato, poi il crollo: sventrati tre palazzi 

ROMA. Un fortissimo boato, i vetri in frantumi e tre palazzine che si sbriciolano. Tragedia sfiorata in un comprensorio di Piana del Sole, tra il quartiere romano di Ponte Galeria e Fiumicino. Poco prima delle 13 in via Tavagnasco si è verificata una violenta esplosione che ha fatto crollare un edificio di tre piani e sventrato i due accanto. Il bilancio è di due feriti gravi, 29 abitanti evacuati e decine di persone che si sono riversate in strada. La deflagrazione è stata così potente da spargere detriti e parti di infissi a centinaia di metri di distanza, danneggiando anche alcune auto in sosta a cui sono scoppiati i finestrini.

L’episodio

I vigili del fuoco, arrivati sul posto con diversi mezzi, hanno estratto dalle macerie una coppia di anziani, marito e moglie di 86 e 84 anni, che sono stati trasportati dal 118 in ospedale in codice rosso, con ustioni su diverse parti del corpo. I pompieri hanno poi avviato ricerche per escludere che ci fossero altre persone coinvolte. Sul posto la polizia, la protezione civile e la polizia locale che ha transennato l'area e chiuso la strada per consentire le operazione di soccorso. Avviati accertamenti per risalire alla causa dell'esplosione. Tra le ipotesi quella al momento più accreditata è che sia stata provocata da una fuga di gas da un impianto gpl dell'edificio. A recarsi a Piana del Sole per accertarsi della situazione il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dal presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. «È stata un'esplosione davvero di grandissima potenza, impressionante», ha sottolineato il sindaco aggiungendo che si sta valutando quante sono le abitazioni inagibili.

Gualtieri

«Aspettiamo il numero esatto per predisporre l'assistenza alloggiativa» ha detto, assicurando: «Tutti quelli che hanno bisogno non verranno lasciato soli». E in serata si è quantificato che sono 29 le persone che non potranno rientrare nelle loro abitazioni di cui due avranno bisogno di assistenza alloggiativa. Quanto alle palazzine interessate il sindaco ha spiegato che erano «nuove, 7 anni, e in buone condizioni. Non avevano problemi ed erano state edificate in modo regolare».

Paura

La paura tra i residenti del comprensorio è stata tanta. «Si è sentito un boato fortissimo - ha raccontato una coppia - abbiamo pensato a un terremoto o a un attentato. I vetri e i muri di casa hanno vibrato, poi si è sollevata una nube di fumo nero». Mentre un uomo che vive nell'abitazione accanto a quelle coinvolte ha ricordato: «I detriti hanno colpito la vetrata di casa. Per fortuna io e mia moglie stiamo bene. Ci ha salvato l'inferriata». E c'è chi spera di poter rientrare presto a casa: «Abbiamo avuto dei danni - ha detto una residente - e all'interno ci sono ancora i mie cani. Mi auguro di poter andare presto a recuperarli». Sempre ieri un'altra esplosione, seguita da un incendio, si è verificata ad Anzio, sul litorale vicino Roma, in due appartamenti disabitati di un palazzo di cinque piani. I pompieri hanno soccorso due persone rimaste ferite, che si trovavano nell'abitazione accanto.

RIPRODUZIONE RISERVATA