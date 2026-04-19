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Cagliari
20 aprile 2026 alle 00:13

Violenza e furti, la malamovida non arretra 

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Ennesima notte movimentata e violenta nel centro di Cagliari. Nel Corso Vittorio Emanuele è stato aggredito il titolare di una pizzeria dopo che, insieme al figlio, ha provato a inseguire un gruppo di giovani che aveva rubato la borsa a una turista, cliente del locale. In via Roma, un 35enne straniero è finito in ospedale dopo una lite con un connazionale. Un 46enne è stato arrestato per il furto di documenti all’interno di un’auto parcheggiata in centro. In una notte la polizia ha identificato 59 persone nella zona rossa tra piazza del Carmine e piazza Matteotti.

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