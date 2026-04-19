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20 aprile 2026 alle 00:13

Alpini, scuole chiuse e polemiche 

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L'8 e 9 maggio Genova ospiterà l'assemblea nazionale degli Alpini, evento che vedrà un impatto fortissimo di visitatori in città, e che il Comune stima in circa 400mila passaggi. Un urto molto forte in una città complessa da un punto di vista viabilistico. Così l'amministrazione, oltre a disporre forti limitazioni di circolazione dei veicoli pubblici e privati con la creazione di vaste zone interdette al traffico (chiamate area alpina 1 e area alpina 2), ha pubblicato un'ordinanza, istruita dalla direzione di Protezione Civile che dispone la chiusura, per entrambe le giornate «delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei centri di formazione professionale e di tutte le attività didattiche dei dipartimenti universitari». Saranno chiusi anche parchi storici e giardini pubblici. Una decisione che non piace a Flc Cgil: «Il diritto all'istruzione deve rimanere una priorità, anche in presenza di eventi rilevanti per la città che devono essere organizzati senza incidere sul regolare svolgimento delle attività scolastiche».

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