VaiOnline
Campobasso.
20 aprile 2026 alle 00:12

Giallo della ricina, anche il marito potrebbe averla toccata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Campobasso. Ci sarebbero spiragli sul giallo di Pietracatella, dell’avvelenamento con la ricina di Antonella di Ielsi e sua figlia quindicenne Sara.

Un’intercettazione, mandata in onda in esclusiva dal Tg1, racconterebbe alcuni dettagli importanti su quei giorni in cui furono effettuate le analisi dei resti del cibo consumato dalle due donne e dal marito e anche le analisi del sangue dei tre componenti della famiglia, uno solo dei quali è sopravvissuto.

«Ti dico quello che sto osservando: allora Di Vita (Gianni, ndr) ha più di 112 mila piastrine... Poi un’altra cosa: la bilirubina totale è alta. È alta per Sara, Antonella e anche Gianni Di Vita: aumenta sempre di più, è indiretta e non coniugata». La voce registrata – spiega il Corriere della Sera – è di un medico dell’ospedale di Campobasso che parla con la polizia. Significa che anche l’uomo quel giorno non stava bene. La bilirubina alta indica un’eccessiva distruzione dei globuli rossi, dunque, una situazione che potrebbe essere compatibile con un’intossicazione da ricina, il veleno che a Natale avrebbe ucciso la moglie e la figlia. Dunque anche lui potrebbe averla ingerita o toccata, e aveva in corso un’intossicazione, anche se più leggera, dato che è sopravvissuto. Il dubbio ora in questa indagine, al momento senza indagati, è se qualcuno potrebbe aver pianificato anche la morte dell’uomo, oppure se lui ha toccato il veleno per motivi da chiarire.

Sono diverse le persone sentite più volte dall'inizio dell'indagine per duplice omicidio, segno che gli investigatori hanno trovato incongruenze e punti poco chiari, ravvisando la necessità di riconvocare alcuni dei soggetti già ascoltati. Nelle prossime ore sarà nuovamente interrogato anche Di Vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump: forzato il blocco, fermato un cargo iraniano

Prevista oggi la riapertura dei negoziati a Islamabad ma gli ayatollah respingono la proposta di trattativa 
Governo

Rebus sottosegretari, si cerca la soluzione

Mercoledì le indicazioni sui sostituti di Delmastro e Mazzi. Un posto per Barelli 
Bisceglie

Spari in discoteca: un morto

Quattro colpi di pistola uccidono un esponente del clan mafioso Strisciuglio 
Il caso.

Sant’Efisio, manifesti e polemiche

L’Arciconfraternita contro la pubblicità degli altri Comuni: «Basta intromissioni» 
Alessandra Ragas