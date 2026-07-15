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Sanluri.
16 luglio 2026 alle 00:35

Villetta in fiamme, gravissimi i danni 

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Prima l’inferno delle fiamme, poi l’ondata di solidarietà. A Sanluri sfiorata la tragedia in via Donatello, dove una villetta è stata distrutta dal fuoco. La città si mobilita con una raccolta di fondi per i proprietari, una giovane coppia originaria di Villacidro, in quel momento fortunatamente fuori dall’abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare il violento incendio sarebbe stata l’esplosione di una bombola di gas in un disimpegno nel giardino, a causa di una scintilla di un cortocircuito, complice la temperatura di circa 40 gradi. Le fiamme hanno distrutto quasi completamente l'immobile. Sul posto i vigili del fuoco e la Compagnia dei barracelli: «Mobili, arredi, infissi e muri», racconta il capitano, Salvatore Pau, «tutto è bruciato. Il soffitto di legno ha peggiorato la situazione, il tetto è crollato, i muri sono pericolanti». Sarebbe stata una tragedia se i soccorsi fossero arrivati in ritardo, consentendo alle fiamme di propagarsi e divorare anche le vicine villette, realizzate di recente in un‘area residenziale nel centro abitato.

Il passaparola ha raggiunto ogni angolo della città ed è subito cominciata la gara di solidarietà verso la coppia, con la raccolta di fondi e l’offerta di mobili ed elettrodomestici. «A nome mio e del sindaco Alberto Urpi», dice il consigliere con delega alla Sicurezza, Salvatore Floris, «esprimo vicinanza alla famiglia che ha perso la casa e impegno concreto nel sostenerla in questo momento difficile. Seguiamo la situazione in coordinamento col comandante della polizia locale, Daniela Mocci. I servizi sociali sono a disposizione per garantire il supporto necessario».

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