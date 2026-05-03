villacidrese, una doppietta per sognare 

Villacidrese 2

Guspini 0

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Laconi (39’ Atzeni), Bellu, Saias, Caferri (36’ Manca), Mascia, Cirronis (36’ st Demurtas), Paulis, Mereu, Atzei (30’ Muscas), Cappai (39’ Agostinelli). In panchina: Doneddu, Melis, Lussu, Pinna. Allenatore: Mingioni.

Guspini (4-4-2) : Fortuna (1’ st Saba), Chessa, Caboni (24’ st Mboup), Cordoba, Fadda, Dessì, Manca, Marci, Mura, Tamburini, Locci (1’ st Riep). In panchina: Marcon, Montesuelli, Pedoni, Piga, Porcu, Zedda. Allenatore: Dessì.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 25’ Atzei; st 7’ Atzei.

Note : espulso Tamburini, ammoniti Manca (Guspini), Mura e Riep.

Un gol per tempo per la Villacidrese, che passa il primo turno di playoff con un netto 2-0 nel derby contro Guspini. Risultato di prestigio per la squadra di Mingioni, che domenica giocherà la semifinali contro il Castiadas. Epilogo amaro per il Guspini, che dice addio al sogno dell’Eccellenza.

Ritmo blando

Primi minuti caratterizzati da un ritmo basso e con spezzettamenti per falli. La prima chance ce l’ha il Guspini con Fadda, che sfiora il gol direttamente dal calcio d’angolo, ma Riccio respinge. Col tempo la Villacidrese prende coraggio e sblocca la gara: Bellu verticalizza per Cirronis, la palla arriva ad Atzei che penetra in area e con il sinistro la mette sotto l’incrocio dei pali. Al 33’ Cirronis va vicino al raddoppio ma Fortuna chiude lo specchio. Ancora, al 42’, ghiotta occasione per i gialloblù con Mereu, ma le sue due conclusioni s’infrangono su Fortuna.

La ripresa

La girandola di cambi del Guspini non dà gli effetti sperati dal tecnico Dessì: la Villacidrese continua a macinare occasioni. Al 3’ Atzei servito da Mascia spara altissimo da ottima posizione. Quattro minuti dopo, però, il centravanti gialloblù trova lo spunto giusto: super giocata di Caferri, che sfonda da sinistra, palla dietro per Atzei che prima incespica, poi raccoglie la conclusione tentata da Mereu e batte Saba da sottomisura. Il raddoppio fa esplodere il Comunale. Da metà ripresa Guspini in inferiorità numerica per l’espulsione di Tamburini. Paradossalmente la squadra di Dessì si affaccia più spesso dalle parti di Riccio: Mura sfiora l’eurogol in rovesciata, poco dopo Mboup impegna il portiere con una conclusione al volo sul primo palo. Nulla di fatto, però.

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